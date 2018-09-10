Суд заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Федеральный окружной суд Сан-Франциско временно заблокировал приказ президента США Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам. Такое решение вынес судья Джон Тигар. Срок действия запрета не уточняется.

Напомним, что Трамп подписал документ 9 ноября из-за приближения к границам США большой толпы беженцев, состоящей по приблизительным подсчетам из шести тысяч человек из Мексики и других стран Южной Америки. Люди желают получить убежище в более благополучном соседнем государстве.

Согласно постановлению президента, такие люди не смогут подавать документы на получение статуса беженца. Убежище будут предоставлять только тем, кто законно пересек границу в специальных пограничных пунктах въезда. Ограничение носит временный характер.

Однако в этом запрете есть некоторые лазейки: данные временные меры не распространяются на детей нелегальных мигрантов, которые попали на территорию США без родителей.

Трамп в свою очередь уже направил к границе с Мексикой 15 тысяч военных и пригрозил открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в военнослужащих камни и другие предметы, способные причинить им вред.

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп пообещал избирателям построить стену на американо-мексиканской границе и депортировать три миллиона нелегальных мигрантов. После инаугурации президент заявил, что его план остается в силе.