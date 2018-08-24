Производители мяса молока и конфет написали обращение к правительству РФ

Производители молока, мяса и кондитерских изделий очень обеспокоены новыми требованиями по содержанию химических веществ в сточных водах, которые вступят в силу с 2019 года.

Если заводы начнут работать согласно этим новым установкам, то в скором времени многие агропромышленные предприятия станут долгосрочно нерентабельными. Об этом подробно сказано в письме руководителей «Союзмолока», «Национальной мясной ассоциации», «Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод» и «Ассоциации предприятий кондитерской промышленности», которое бизнесмены направили на имя вице-премьера Алексея Гордеева.

Как сообщает издание «Ведомости», письмо уже передано на проработку в департамент промышленности.

Промышленники утверждают, что сбрасывают в сточные воды только органические загрязнения, азот и фосфор и не используют в производстве запрещенных химических веществ. Также они обращают внимание властей на тот факт, что сточные воды каждого предприятия имеют свою специфику. К примеру, стоки горно-металлургических предприятий загрязнены сильнее, однако тарифы штрафов для всех одинаковые.

Поэтому агропромышленные компании выступили с предложением разрешить выбросы с превышениями норм при наличии договора на дополнительную очистку сточных вод. Если норма будет превышена три раза в год, это можно считать грубым нарушением, которое повлечет за собой ограничение на водоотведение. Они также просят не облагать их штрафами в том же объеме, что и предприятия горно-металлургической отрасли.

Напомним, что в состав сточных входят две основных группы загрязнителей. К первой групе относятся консервативные, которые с трудом вступают в химические реакции и практически не поддаются биологическому разложению. Вторая группа – неконсервативные загрязнения, которые могут подвергаться процессам самоочищения водоемов, куда, как правило, сбрасываются все сточные воды предприятий.