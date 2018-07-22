По стопам Клинтон: Иванку Трамп обвинили в Белом доме за использование личной переписки в служебных целях

Дочь президента Соединенных Штатов Америки Иванку Трамп обвинили в нарушении правил Белого дома. СМИ сообщают, что она использовала личную электронную почту для ведения служебной переписки с чиновниками страны.

Советник Дональда Трампа и, по совместительству, его дочь, Иванка нарушила регламент Белого дома из-за инцидента с электронной почтой. Она пытается оправдаться тем, что не знала о таких существующих правилах. Согласно источнику The Washington Post, Трамп вела обсуждения, касательно ее работы в администрации президента Америки, с коллегами через личную электронную почту. За прошедший 2017 год советник успела выслать несколько сотен сообщений. Личный юрист Иванки подтвердил, что она пользовалась почтой для служебных целей, однако эти письма не содержали в себе какие-либо секретные данные. Вероятней всего, Трамп обсуждала со своими сотрудниками вопросы о распорядке дня членов ее семьи.

После серьезного замечания от Белого дома, Иванка Трамп перестала пользоваться своей личной электронной почтой для связи с коллегами на рабочую тему.

Стоит отметить, что похожий скандал возникал при участии Хиллари Клинтон. Ошибка использования своей личной почты было одним из главных преимуществ Дональда Трампа во время предвыборной гонки в 2016 году. В период расследования «почтового дела» Клинтон тогда удалила более тридцати тысяч писем, за что Трамп обещал посадить своего оппонента в тюрьму.