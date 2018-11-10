ЕС применит меры из-за "чрезмерных инспекций" РФ в Азовском море

Об этом поспешила сообщить Федерика Могерини, которая занимает должность главы дипломатического представительства Евросоюза.

Далее она уточнила, какие действия России считаются неприемлемыми и объяснила, по какой причине ЕС не может расценивать их как должные. По ее словам, в последнее время Российская Федерация продолжает заставлять суда проходить через "чрезмерные инспекции" в Азовском море. Такие ее действия вредят как украинским суднам, так и тем, которые плывут с флагами других европейских стран, считает Могерини.

По этой причине она пообещала, что уже в ближайшее время ЕС применит меры в отношении РФ. Считается, что из-за этого власти страны откажутся от необходимости проводить их и далее и таким образом наносить экономике других стран ущерб.