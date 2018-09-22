Николас жив: Рогозин рассказал о жизни таксы, участвовавшей в эксперименте 2017 года

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о жизни таксы Николаса, на которой в 2017 году проводили эксперимент по испытанию жидкостного дыхания.

На пресс-конференции в Москве Рогозин сообщил, что такса жива и прекрасно себя чувствует, её хорошо кормят. Он выразил сожаление, что ситуация так широко обсуждалась в СМИ, и подчеркнул, что видеосъёмка в тот момент была лишней. Кроме того, глава «Роскосмоса» отметил, что все исследования, проводившиеся на животных, прошли успешно, и извинился за подобные кадры.

Эксперимент с таксой проводился в декабре 2017 года. В то время Дмитрий Рогозин занимал пост вице-премьера РФ. Во время визита президента Сербии Александра Вучича в Москву Рогозин показал ему технологии жидкостного дыхания, разработанные в России. Для этого живую таксу поместили в ёмкость с жидкостью без содержания азота. Животное вскоре привыкло к новой среде и не испытывало проблем с дыханием. Запись эксперимента вызвала широкий общественный резонанс. В ответ на критику Рогозин заявил, что все собаки живы, а Николаса он забрал к себе домой. А через несколько суток после опыта Рогозин, держа таксу на руках, поздравил россиян с Новым годом. Однако пользователи соцсети не поверили ему, заметив непохожие рисунки на мордах собак.

Также на пресс-конференции Рогозин сообщил, что во время Лунной миссии главой экипажа может стать женщина. Он подчеркнул, что важен не гендер, а профессионализм.