Лариса Ницой увидела опасность в мультфильме "Маша и медведь"

Детская писательница Лариса Ницой раскритиковала российский мультфильм «Маша и медведь» за то, что он создаёт образ «пушистой» и доброжелательной России.

Кроме того, Ницой возмутилась бездействием киевского правительства, поскольку они до сих пор не внесли опасный российский мультфильм в реестр запрещённого контента. По её мнению, «Маша и медведь» используется русскими в качестве оружия «русского мира».

Писательница также упомянула недавнее заявление журналиста Марка Бриджа из британского издания Times, который назвал сериал частью «пропагандистской машины России». Ницой давно известна свое антироссийской позицией, а потому она поддержала такое мнение, но всё же заявила, что Украине следовало первой это заметить. При этом она отметила, что украинские педагоги давно обсуждают возможность запрета «Маши и медведя», однако официального заявления не было.

Ввести запрет на российский мультфильм на Украине пытались в прошлом году, аргументировав его тем, что после просмотра у детей деформируется сознание.

На публикацию Times отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, сказав, что Запад занял очень удобную позицию, обвиняя мультфильмы, но не видя реального насилия. Создатели мультфильма также не остались в стороне и сравнили поведение главной героини с Черчиллем.