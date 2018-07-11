Протестующие в Закарпатье перекрыли дорогу в Киев

Недовольство жителей Украины политикой действующих властей набирает обороты. Жители Закарпатской области перекрыли движение федеральной трассы Киев – Чоп на участке в Нижних Воротах с требованиями снизить цены на топливо и газ, а также упростить процедуру растамаживания автомобилей с европейскими номерами.

В акции протеста принимают участие порядка ста человек. В настоящее время движение затруднено, на дороге образовались огромные пробки. Также очевидцы сообщают, что протестующие не дали проехать даже служебной машине энергетической компании, которая была вызвана из-за проблем в подаче электричества. В результате треть области рискует остаться без света.

Вдохновителем и автором протеста является организация «Доста Закарпаття». О предстоящей акции лидеры движения сообщили 15 ноября в официальной группе движения в Facebook. Изначально протесты должны были пройти на трех дорогах области: в Нижних Воротах, в Рахове и в селе Дубриничи Перечинского района.

Все началось с того, что украинское правительство 19 октября приняло решение с 1 ноября повысить цены на газ на треть. Данную непопулярную в народе меру пришлось принять из-за острой необходимости получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Если Украине не одобрят новый займ, в стране будет объявлен дефолт.

Напомним, что 4 ноября жители Киева перекрыли центр города протестуя из-за отсутствия отопления в жилых домах.