На шаг ближе к миру: в мире уничтожено 96%запасов химического оружия

Как было отмечено, Россия и Китай предложили решение по сохранению ОЗХО на фоне раскола по вопросу механизма атрибуции.

На данный момент ситуация такова, что целый ряд делегаций категорически против любой возможности атрибуции ОЗХО. Единственным решением представляется формирование группы экспертов по рассмотрению действий и предложений. По итогам работы экспертов будет сформирован доклад, и его должны будут представить руководящим органам.

Также стоит отметить, Россия и Турция добьются объема товарооборота в 100 миллиардов долларов. В 2017 году объем товарооборота России и Турции вырос по сравнению с предыдущим годом на 40,5% и составил $22,1 миллиардов. А российские военные базы на Кубе в остальном мире назвали фантастикой. Отмечается и то, что Запад встревожен возможным появлением военных баз в этом регионе. Было решено, что это может означать грядущее восстановление закрытого 16 лет назад радиоэлектронного центра.

Российские бизнес-компании оцениваются в разы дешевле конкурентов из Америки, ЕС и Китая. Главной причиной этого являются такие факторы как слабое корпоративное управление и юридическая защита. Россия оказалась на 27-м месте в списке тридцати крупнейших экономик.