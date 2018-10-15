Нам здесь убийц не надо: Германия закрыла въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии

Как было отмечено, Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для восемнадцати саудовских подданных. Это связано с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Правительство Германии полагает, что эти люди причастны к этому преступлению, данное обстоятельство послужило причиной ограничения. Сообщается, что информация о личностях, против которых введены запреты, не может быть обнародована.

Также стоит напомнить, что в скором времени после убийства было распространено сообщение о смерти журналиста. В результате расследования было выяснено, что убийство было заранее спланированным действием, а тело убитого сразу после смерти уничтожили по предварительному сговору.

К тому же, в Германии была освобождена заложница на автозаправке. В правоохранительных органах сообщили, что женщина не пострадала, а преступник задержан. Ранее представители исполнительной власти оцепили район вокруг заправочной станции, где находился вооруженный мужчина и сотрудница компании. На месте преступления работало подразделение спецназа, улицы были перекрыты.

Германия прекращает поставку вооружений в Саудовскую Аравию, включая те, которые уже были одобрены. Эту информацию сообщили в министерстве экономики Германии, которое отвечает за экспорт оружия.