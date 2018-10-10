Джим Керри в очередной раз критикует Дональда Трампа

Джим Керри снова выступил с критикой президента США Дональда Трампа. Во время собственной выставки в Лос-Анджелесе актёр назвал политика «меланомой» и «ужасно опасным». Сообщение об этом появилось в газете Daily Mail.

Негодование Керри коснулось и конгрессмена Митча Макконнела, а также других республиканцев. Как он заявил, это не те люди, с которыми нужно иметь дело, двупартийность не должна идти рядом с преступниками.

В 2018 году актёр начал выкладывать в свой Twitter-аккаунт карикатуры на Трампа, его близких и сторонников. 16 ноября Керри обсмеял министра обороны США Джеймса Мэттиса и пресс-секретаря президента Сару Сандерс. Он отметил, что из сумасшедшей собаки Мэттис превратился в ручную. Назвав Трампа меланомой, Керри подчеркнул, что те, кто его покрывают, включая Сандерс, только маскируют это. По его мнению, это показывает то, что в США назрела серьёзная проблема под названием «жадность». Кроме того, во время выставки Керри упомянул и другие карикатуры на американского лидера. Одну из них он опубликовал в Twitter, подписав, что некоторым людям не нужно притворяться монстрами.

В октябре Джим Керри назвал Дональда Трампа предателем, поскольку тот назначил на должность Верховного судьи Бретта Кавано, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах. Кроме того, гнев актёра обрушился и на создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. В своём аккаунте голливудская звезда с помощью двоичного кода послал его к чёрту.