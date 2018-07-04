Достойно уважения: Матвиенко пришла на работу в гипсе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила спортивную травму ноги и была вынуждена приехать на работу в гипсе.

В таком необычном виде Валентина Ивановна предстала на встрече членов сената, собранной для слушаний по национальному проекту «Здравоохранение», и попросила «потерпеть ее в таком состоянии три недели».

Судя по всему, Матвиенко чувствует себя хорошо и находится в прекрасном настроении. Она пошутила, что присутствующий на совещании «главный доктор» и министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что «жить буду, все хорошо».

Матвиенко не стала вдаваться в подробности, как она травмировала ногу и при занятии каким видом спорта.

Напомним, что Валентина Матвиенко это не первый российский политический деятель, пострадавший от любви к спорту. В августе этого года общественность обеспокоил тот факт, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пропал на две недели из жизни и не участвовал в публичных мероприятиях. Позже пресс-служба главы правительства пояснила, что премьер получил травму во время занятий спортом.

Ранее издание «РИА Новости» сообщало, что Матвиенко потребовала в письменном объяснительные от сенаторов Совета Федерации, которые приходят только на начало и конец заседаний. Она пояснила провинившимся коллегам, что здесь не детский сад и не школа, и поэтому она вынуждена будет принять меры. Также Валентина Ивановна напомнила членам сената, что за эту работу они получают основную часть своей зарплаты и должны добросовестно ее отрабатывать.