Депутат Госдумы предложил усилить охрану за редкими животными, разрешив на них охотиться

Депутат Государственной Думы Владислав Резник выступил с неожиданным предложением. Он заявил, что стоит разрешить охоту на животных из Красной книги, если охотники будут выделять денежные средства для охраны.

Эту инициативы он направил в Министерство природы. Суть заключается в том, чтобы предложить рассмотреть допущение охоты на редких животных, которые занесены в Красную книгу. При этом политик сделал оговорку: «Это не предложение открыть охоту на исчезающие виды животных, а лишь предложение обсудить возможность таковой».

При этом в ведомстве отметили, что в зарубежных странах действительно существует подобная практика. Однако категорически нельзя говорить о разрешении охоты на тех зверей, которые относятся к «первому статусу редкости». Однако представители министерства отметили, что бюджетных средств, выделяемых для охраны, действительно недостаточно, а потому дополнительное финансирование необходимо.

Между тем, экологи выступили с категорическим несогласием высказанной инициативы. Доктор биологических наук Николай Железнов-Чукотский рассказал, что разделять особей на более ценных или менее ценных для популяции нельзя.

Кроме того, в Госдуме уже прокомментировали внесенное предложение. Официальные представитель заявил, что «никакой охоты быть не должно». Он высказал уверенность, что руководитель Министерства природы услышит и поймет, что нельзя допускать разрешение. При этом отмечается, что планируется созвать внеочередное заседание, где будет выслушана общая позиция ведомства, а не мнение отдельных чиновников.