Теперь официально: большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре

Кремль подтвердил, что традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в декабре в привычном формате. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По поводу обращения к Федеральному собранию он отметил, что, скорее всего, президент выступит уже в следующем, 2019 году, так как нет никаких регламентов, обязывающих зачитывать послание до наступления Нового года. Дата будущего обращения президента пока не определена.

Напомним, что в 2018 году президент обратился к Федеральному собранию 1 марта. Он затронул тему социально-экономического развития страны и вопросы, касающиеся обороноспособности России и международной безопасности.

Песков также не исключает, что президент примет участие в съезде партии «Единая Россия», который запланирован на декабрь.

Предстоящая масштабная пресс-конференция президента станет 14-й по счету, и ориентировочно состоится 22 декабря. По крайне мере в Кремле именно эту дату считают основной и ориентируются на нее.

Путин общается с журналистами в подобном формате начиная с 2001 года. В тот раз общение продлилось более полутора часов. Рекордсменом по продолжительности стала конференция в 2008 году, проведенная в конце второго президентского срока Путина. Тогда российский лидер общался с прессой 4 часа 40 минут. В 2017 году общение с журналистами было короче, однако продлилось 3 часа 50 минут.