На сайте Минобороны появились редкие материалы ко Дню артиллериста

Сегодня, 09:28 \\ Политика

Специально к празднику, военное ведомство выставило на показ редкие документы и фотографии времен ВОВ.

На официальном портале министра обороны России появилась ссылка ко Дню ракетных войск и артиллерии. Кликнув на нее, любой желающий может ознакомиться с интересными архивными кадрами, копиями редких документов и прочими материалами. В ведомстве рассказали, что данный раздел будет интересен всем поколениям. В частности, опубликована инструкция по применению «огневого вала», наградные документы известного режиссера Тодоровского, документальное подтверждение подвига советских братьев Луканиных и много чего интересного.

День артиллериста празднуется 19 ноября. Выбор даты обоснован проведением одной из самых крупных артподготовок в истории СССР и России, позволившей красноармейцам перейти в контрнаступление под Сталинградом. Именно этот артиллерийский залп ознаменовал начало операции «Уран», в ходе которой, советским солдатам удалось пленить 6-ю армию Третьего Рейха.

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Автор - Антон Словацкий
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