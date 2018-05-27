Рабинович сравнил обещания властей Украины с аферами кота Базилио и лисы Алисы

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович резко высказался относительно действующей власти в Украине. Он отметил, что в катастрофическом положении в ряде сфер жизни виноваты "дураки" в лице украинских политиков.

Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что обещания властей Украины похожи на аферы кота Базилио и лисы Алисы из известной истории «Буратино». Вадим Рабинович также подчеркнул, что любое сооружение строят по чертежам. Однако что киевские власти пытаются построить в Украине, ему непонятно, потому что никаких чертежей у них нет. Помимо этого, депутат Верховной Рады рассказал, какие именно области страны нуждаются в срочном исправлении ситуации, потому что в них наблюдается полная катастрофа. Рабинович выделил сельское хозяйство, тяжелую промышленность, средний и малый бизнес, топливно-энергетический комплекс.

Политик назвал единственную сферу, где бы Украина сейчас могла быть лидером. По его мнению, это откармливание правительства. Рабинович уверен, это единственное, что действительно получается. При этом депутат продолжает поражаться терпению жителей страны. Он указал, что в этом смысле у Украины большой потенциал, поскольку любое другое государство уже бы давно лопнуло.