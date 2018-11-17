Взрыв на Донбассе: взорвался склад с бронетехникой ВСУ

Сегодня, 20:07 \\ Политика

Как было отмечено, на складе бронетехники ВСУ в Донбассе прогремел взрыв. После взрыва начался пожар на тысячеметровой площади.

Взрыв уничтожил четыре бронемашины и унес жизнь одного украинского военнослужащего.

Также стоит отметить, что ВСУ пять раз за прошедшие сутки открывали огонь по ЛНР. Согласно имеющимся сведениям, украинские силовики обстреляли районы Золотого-5, села Желобок и Паньковка, а также поселок городского типа Фрунзе. В результате обстрела погиб ополченец, о чем было сообщено в Народной милиции республики. Наблюдатели ОБСЕ покрывают военные преступления Украины, поскольку в их отчетах отсутствует информация о разрушениях в населенном пункте Золотое-5.

Также делается акцент на том, что представители организации были вовремя проинформированы о данном происшествии. По мнению руководства Народной милиции, это сознательное сокрытие имеющихся фактов. В ДНР на специальных площадках утилизируют мины ВСУ, которые были обнаружены на линии соприкосновения. Управление Народной Милиции Республики просило жителей ДНР соблюдать спокойствие, поскольку подрывы на данный момент находятся под контролем.

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Автор - Алевтина Сергеева
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