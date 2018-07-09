Песков рассказал, как Путин проводит время в течение долгих перелетов

Людям всегда была интересна жизнь политиков по ту сторону официальных снимков и стен резиденций. Сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков немного приоткрыл завесу тайны и рассказал, как президент коротает время в течение долгих перелетов.

В эфире телеканала «Россия 1» Песков поделился, что обычно глава государства работает с документами.

«Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускают пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом», — сказал Дмитрий Песков. Также иногда Путин смотрит подготовленные для него телевизионные подборки или читает дайджесты СМИ.

К сожалению, на чтение «для себя», например, художественной литературы, у Владимира Путина практически не остается времени.

Однако ранее сообщалось, что президента России заметили за чтением «Евгения Онегина» на саммите СНГ в Душанбе.

Несмотря на недостаток времени и «бешеный» график, Владимир Путин все-таки находит время для чтения. Об этом свидетельствует тот факт, что президент Россия может с легкостью и без подготовки процитировать стихотворение или отрывок из классической прозы. В интервью французскому изданию «Paris Match» Путин признался, что в юности он читал «множество томов» Александра Дюма, а роман Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц» выучил практически наизусть.

В другом интервью, данном журналу «Outdoor Life» Путин рассказал, что он «всегда любил и с удовольствием много читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хэмингуэя. Их герои – смелые, находчивые люди, переживающие увлекательные приключения – конечно, формировали и мой характер, и мое отношение к активному отдыху».

Самые любимые классики Путина, занимающие почетное место в его библиотеке – Федор Достоевский, Лев Толстой, Владимир Набоков и Михаил Лермонтов.