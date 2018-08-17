Декларация не подписана: Китай ответил на критику США

Сегодня, 17:15 \\ Политика

Как отмечается, Китай ответил США на критику помощи развивающимся странам. АТЭС, который в этом году проходил в Папуа Новой Гвинее, впервые за всю историю мероприятия завершился без принятия итоговой декларации.

Составление документа привело к некоторым трудностям, что связано с амбициями двух государств. Как заявляют официальные представители КНР, США должны прекратить критиковать другие страны и научиться согласовывать действия со своими словами, поскольку ни одно государство не оказалось в долговой яме из-за сотрудничества с Китаем. Пекин развивает всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество со многими странами мира, основываясь на принципах взаимного уважения.

Также стоит отметить, что американские СМИ заявили о "серьезном кризисе" в рядах армии США. ВС Америки сильно рискуют потерпеть поражение в том случае, если они первыми начнут боевые действия против России или КНР. Самой важной причиной подобного исхода является острая нехватка военнослужащих, а также единиц военной техники.

В КНР правительство установило в провинции Хэбэй более 4000 видеокамер для защиты экологии. Подобные действия необходимы для борьбы с незаконным сжиганием соломы, что приводит к сильному загрязнению воздуха республики.

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Автор - Алевтина Сергеева
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