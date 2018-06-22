Памятный венок президента Чехии оказался в мусорном ведре

Сегодня, 14:44 \\ Политика

Инцидент произошел накануне 17 ноября. В столице Чехии проходило торжественное празднование Дня борьбы за свободу и демократию. Участники первых общественных мероприятий отправили памятный венок в мусор.

 В этот праздник принято ставить свечи и возлагать цветы к мемориалу, который находится на Национальном проспекте. Дело в том, что в 1989 году на этом месте была жестким образом подавлена демонстрация с участием студентов, носившая антикоммунистический характер. Помимо этого, памятник установлен также в честь Бархатной революции, которая произошла в том же году.

 К памятнику свои цветы возложил президент Чехии Милош Земан, а также премьер-министр страны Андрей Бабиш. Примечательно, что утром их цветочные композиции были обнаружены в мусорном ведре. Неизвестно, кто проявил такое неуважение и выбросил букеты. Однако, по предварительным данным, к этому инциденту причастны активисты движений Kaputin и Rebelové. Помимо цветов от президента и премьера Чехии выбросу также подверглись букеты, которые принес председатель партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры.

Напомним, летом произошло осквернение неизвестными лицами мемориала в память советским воинам в Праге. Против этого высказался пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. Позже сообщалось, что он был замечен в процессе оттирания краски от памятника.

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Автор - Евгения Чернобаб
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