Папа Римский пожертвовал более 15 миллионов евро на помощь жителям Донбасса

Сегодня, 14:23 \\ Политика

Папа Римский Франциск инициировал акцию, благодаря которой ему удалось собрать более 15 млн. евро для оказания гуманитарной помощи жертвам военных действий в Донбассе.

Акция называлась «Папа для Украины». Средства собирались во всех католических церквях Европы: на помощь украинцам удалось собрать 11 млн. евро. Сам папа Франциск не остался в стороне и добавил ещё 5 млн. евро. Как сообщается, деньги будут направлены на обеспечение жилых объектов и социальных учреждений Донбасса отоплением (на это выделили 6 млн.), на медицинскую помощь, на закупку продовольственных продуктов и средств гигиены (8 млн.), а также на оказание психологической и социальной поддержки пострадавшим (1 млн.).

Организаторы акции сообщили, что смогли помочь только тем жителям, которые живут в подконтрольной Украине части Донбасса. Трудности возникли с распространением помощи на территории ДНР и ЛНР. Однако католики попросили Красный крест от их имени предоставить республикам необходимые продукты и медикаменты.

Это не первая подобная акция папы Римского. Он уже помогал украинцам в 2016 году, пожертвовав 6 млн. евро для жителей Донецка, Луганска, Харькова и Днепропетровска.

В начале этого года вновь остро встал вопрос о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Правительства России и Украины не сошлись во мнении, целесообразно ли привлекать к обсуждению глав самопровозглашённых республик. Как считает Москва, их участие в переговорах важно, однако Киев не согласен учитывать их мнение.

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Автор - Елена Андреева
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