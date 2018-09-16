Папа Римский пожертвовал более 15 миллионов евро на помощь жителям Донбасса
Папа Римский Франциск инициировал акцию, благодаря которой ему удалось собрать более 15 млн. евро для оказания гуманитарной помощи жертвам военных действий в Донбассе.
Акция называлась «Папа для Украины». Средства собирались во всех католических церквях Европы: на помощь украинцам удалось собрать 11 млн. евро. Сам папа Франциск не остался в стороне и добавил ещё 5 млн. евро. Как сообщается, деньги будут направлены на обеспечение жилых объектов и социальных учреждений Донбасса отоплением (на это выделили 6 млн.), на медицинскую помощь, на закупку продовольственных продуктов и средств гигиены (8 млн.), а также на оказание психологической и социальной поддержки пострадавшим (1 млн.).
Организаторы акции сообщили, что смогли помочь только тем жителям, которые живут в подконтрольной Украине части Донбасса. Трудности возникли с распространением помощи на территории ДНР и ЛНР. Однако католики попросили Красный крест от их имени предоставить республикам необходимые продукты и медикаменты.
Это не первая подобная акция папы Римского. Он уже помогал украинцам в 2016 году, пожертвовав 6 млн. евро для жителей Донецка, Луганска, Харькова и Днепропетровска.
В начале этого года вновь остро встал вопрос о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Правительства России и Украины не сошлись во мнении, целесообразно ли привлекать к обсуждению глав самопровозглашённых республик. Как считает Москва, их участие в переговорах важно, однако Киев не согласен учитывать их мнение.