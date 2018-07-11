Владимир Путин посетил Псково-Печерскую обитель

Вчера, 17 ноября, президент России Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня стали доступны фото и видео-материалы с события.

В ходе визита настоятель монастыря митрополит Тихон (Шевкунов) провел неформальную экскурсию для президента и сопровождавших его лиц. Вместе с Владимиром Путиным в обитель приехали режиссер Никита Михалков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Они посетили храмы и спустились в знаменитые «Богом зданные пещеры», где подвизались монахи. Там митрополит Тихон (Шевкунов) отслужил заупокойную службу.

Газета «Псковская губерния» сообщала, что Путин прибыл в монастырь рано утром и планирует покинуть регион поздно вечером. Митрополит Тихон (Шевкунов) возглавил Псковскую митрополию в июле, до этого он был Егорьевским епископом и являлся игуменом Сретенского монастыря и занимал пост ректора Сретенской духовной семинарии, являющейся одним из лучших и престижных духовных учебных заведений РПЦ в России. Также он выступал как писатель и режиссер, написав бестселлер «Несвятые святые», проданный тиражом более двух миллионов экземпляров, и сняв фильм о крушении Византийской империи «Гибель империи. Византийский урок». Фильм получил премию «Золотой орел» и вызвал широкий общественный резонанс.

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь находится в 50 км от города Псков, и является одним из самых крупных в России. Был основан в 1473 году. Именно в этот год была освящена первая пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная основателем обители преподобным Ионой в холме из песчаника. Монастырь никогда не закрывался, так как в период между 1920 и 1945 годами находился на территории Эстонской Республики.

На его территории располагаются пещеры, которые называют «Богом зданными» (созданными Богом). Они представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. По примерным подсчетам, в них покоится более 10 тысяч человек.