Виктор Янукович экстренно госпитализирован

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович, который сейчас находится на территории России, был доставлен в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского после игры в теннис практическт парализованным. Врачи диагностировали у него серьезные травмы позвоночника и колена.

По словам анонимного источника издания "Комсомольская правда", в пятницу, 16 ноября, в Склиф в сопровождении неизвестных людей поступил человек, очень похожий на Януковича. Во время игры в теннис на одном из популярных кортов в Подмосковье он получили серьезные травмы позвоночника и колена. Пострадавший был доставлен в больницу на карете скорой помощи. Также собеседник отметил, что сопровождавшие пациента люди ненадолго закрыли больничный блок для посетителей. Януковича сначала положили в реанимацию, однако вскоре его оттуда перевезли в частную клинику. В данный момент информации о состоянии здоровья экс-руководителя Украины нет.

Давать какие-либо комментарии представители Януковича отказались.

Виктор Федорович Янукович - украинский государственный и политический деятель. Президент Украины в 2010 – 2014 годах. 22 февраля 2014 года в ходе государственного переворота на Украине Янукович был фактически отстранен от власти Верховной Радой Украины. Позже, покинув Украину и находясь уже на территории России, он неоднократно публично заявлял о себе как о действующем президенте Украины.