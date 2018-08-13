Запад Киеву не поможет: украинский генерал оценил угрозу «большой войны» с Россией

Ситуация в Азовском море может стать причиной масштабных столкновений. По мнению экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, Украине война не нужна.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Запад продолжит оказывать Украине помощь в сфере дипломатического, эконмического и военного фронтов. Однако, воевать за Киев западные страны не будут.

Украинский генерал оценил угрозу «большой войны» с Россией и считает, что Запад не хочет широкомасштабных столкновений. Однако, Азовское море может стать причиной разрастания очага войны. Появится третий повод для трений, не Донбасс и не Крым.

По словам Романенко, в случае наступления «большой войны» Запад Киеву не поможет. Если война будет лишь между Украиной и Россией, то другие страны посчитают целесообразным остаться в стороне. Украинский генерал считает, что Запад решит вмешиваться в «большую войну» лишь тогда, когда эта война начнет разрастаться и приобретать масштабы Третьей мировой.

Так, генерал-лейтенант уверен в том, что сейчас Запад продолжит оказывать Украине помощь. Однако, если ситуация в Азовском море будет усложняться, что западные страны решат воздержаться от вмешательства. По мнению Романенко, Запад не поможет Украине в войне с Россией, но если будет угроза масштабного столкновения, то ему вмешаться все-таки придется.