Надо двигаться дальше: новые проекты включили в план развития Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, новые проекты включили в план развития Комсомольска-на-Амуре. Соответствующий документ, который был председателем правительства РФ, был размещен на официальном сайте кабинета министров.

По имеющимся данным, в Комсомольске-на-Амуре планируется создать центр развития инфраструктуры территории, где будет оказываться содействие строительству в регионе. Также были введены изменения в объемы финансирования на период следующих двух лет.

К тому же стоит выделить, что В СФ прокомментировали видео с избиением ученика в Комсомольске-на-Амуре. Заместитель главы Совфеда сказал, что необходимо возвращать уважение к профессии педагога, низкая оплата труда заставляет лучших учителей искать новые места работы, которые порою не соответствуют их специальности.

На Амуре построят православный комплекс стоимостью 80 миллионов рублей. Комплекс будет состоять из церкви блаженной Матроны Московской и церковно-приходской школы. Деньги на строительство собирают еще с 2017 года. Отмечаются, что имена тех, кто занялся благотворительностью, будут внесены РПЦ в специальную Книгу Памяти. Иногда стоимость строительства православных храмов может достигать 1,3 миллиарда рублей, как это случилось с храмом в Красноярске. Тогда люди вышли на улицы, митингуя, что такое количество средств уходит на строительство религиозных объектов.