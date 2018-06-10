Дружеский ультиматум: во Франции назвали причины возвращения РФ в "Большую восьмерку"

Вчера, 22:32 \\ Политика

Как было отмечено, Франция назвала условия, при которых Россия будет возвращена в состав «Большой восьмерки».

Россию не исключили из "Большой восьмерки", была приостановлена только ее деятельность до того момента, пока не будут урегулированы вопросы, которые имеют совершенно конкретные формулировки. Речь идет о политике Кремль на Донбассе. С 1 января 2019 года президентство в «Большой семерке» переходит к Франции, он сократился с 2014 года из-за событий в Крыму и в восточной части украинского государства.

Также стоит отметить, что "Союзмультфильм" выпустит в сотрудничестве с Францией несколько мультсериалов. По этому поводу было даже подписано соглашение между двумя компаниями. Планируется, что производство новых мультсериалов начнется в 2020 году. Два из них будут придуманы в России, а два во Франции.

Газопровод "Северный поток" возобновил работу в полном объеме после образовавшегося сбоя. По информации европейских газотранспортных операторов, поставки газа утром в субботу прерывались примерно на полтора часа. Как свидетельствуют некоторые данные, работа газопровода была временно приостановлена из-за нарушений электроснабжения.

Ситуация с топливом во Франции приобретает негативный оттенок. Францию парализовали автовладельцы, которые были недовольны положением дел в стране на нефтяном рынке. Столкновения привели к значительным травмам. За год цена на популярный в стране дизель выросла на 23%.

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Автор - Алевтина Сергеева
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