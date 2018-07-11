Отпуск в обмен на бюджет: сенатор от штата Айова хочет лишить отпусков правительство США

Как отмечается, сенатор от штата Айова высказалось в отношении того, что необходимо лишить правительство Америки возможности уходить в отпуск.

По ее мнению, члены правительства не должны брать отпуска до принятия бюджета. Руководство США отчиталось о значительных финансовых потерях, в октябре 2018 года бюджет США потерял 100 миллиардов долларов.

ФБР за 10 дней до выборов президента США заявило о новом расследовании в отношении Клинтон, которая имеет намерение баллотироваться на пост президента американского государства. ФБР США намерено возобновить расследование дела об утечке ее писем. Стала известна информация, что она, занимая пост дипломата, пользовалась при этом личной почтой, а это запрещено законом. Сообщается и то, что ФБР Соединенных Штатов не удалось заполучить доступ примерно к личной переписке Клинтон в связи с тем, что она их удалила сразу после того, как ей пришла судебная повестка.

Выступление Билла Клинтона в Айове было прервано громкими выкриками "Насильник!". Неизвестные мужчина и женщина своими агрессивными высказываниями сорвали выступление экс-президента США. Стоит отметить, что не так давно подобная акция произошла во время выступления действующего главы государства.