Приглашение на казнь: Ассанж отказывается добровольно ехать в США

Сегодня, 19:54 \\ Политика

Отмечается, что Джулиан Ассанж по собственной воле не поедет в Соединенные Штаты для того, чтобы предстать перед судом.

Министерство юстиции США предъявило ему обвинения. Адвокат Ассанжа не исключает и тот факт, что правительство Эквадора может изменить свое решение в отношении предоставления убежища журналисту и выдадут руководящей верхушке Американского гоударства. Также защита отмечает, что власти Эквадора стараются вынудить его покинуть здание диппредставительства в столице Британии. В Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа, откуда, по его опасениям, он может быть передан властям США. В Америке его могут посадить в тюрьму на тридцать с лишним лет или придать казни за публикацию секретных документов.

Комитет защиты журналистов обеспокоен преследованием Ассанжа. По словам представителей организации, это может создать опасный прецедент, в результате которого будет нанесен вред журналистам как в США, так и за их пределами.

Также адвокатом Ассанжа было отмечено, что выдвинутые в его адрес обвинения могут угрожать независимости СМИ, это расследование может создать опасный прецедент для всех СМИ.

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Автор - Алевтина Сергеева
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