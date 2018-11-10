Мультсериал "Маша и Медведь" назвали инструментом "кремлевской пропаганды"

Издание The Times сообщило, что западные критики разглядели в детском мультфильме "кремлевскую пропаганду". "Машу и Медведя" назвали неким инструментом "мягкой силы" России. Об этом заявил профессор Энтони Глис из Букингемского университета.

Специалист отметил, что, например, у главной героини слишком решительный характер. Он сравнил Машу с российским президентом Владимиром Путиным. Энтони Глис подчеркнул, что ее персонаж в мультфильме имеет очень неприятные черты характера, среди которых излишняя напористость. Кроме того, на его взгляд, девочка много на себя берет. По словам эксперта, можно сказать даже, что героиня мультфильма ведет себя "по-путински".

Второго главного персонажа детского мультсериала специалист тоже охарактеризовал. При этом он упомянул точку зрения профессора Таллинского университета Приита Хыбемяги. Последний уверен, что предназначение Медведя поменять «образ России в сознании детей». Он отметил, что изменение должно произойти с негативного на позитивный. В этом предназначении одного из главных героев преподаватель Таллинского университета разглядел угрозу для национальной безопасности Эстонии.

Интересно, что литовские критики отрицательно высказывались также по поводу эпизода в мультсериале, где Маша надела головной убор фуражку пограничника СССР. При этом она прогоняет зайца с земельных владений Медведя. Эксперты предположили, что это явная демонстрация "защиты Россией своих границ".