Тереза Мэй призналась, что стакан виски помог ей справиться с проблемами

Британский премьер-министр Тереза Мэй рассказала, что трудности в течение рабочей недели, которые были связаны с Brexit ей помог стакан крепкого алкогольного напитка, который ей налил супруг.

Для Терезы Мэй последняя рабочая неделя была непростой. По словам политика, ей нелегко было справиться с давлением и напряжением, которые были вызваны необходимостью разрешения всех вопросов, которые возникали в ходе согласования всех положений договора о выходе из ЕС. Некоторые министры все же не согласились с позицией британского премьера и подали в отставку.

Как рассказала Мэй, когда она пришла домой 14 ноября после тяжелых разговоров и многочасовых споров, было уже около 11 часов вечера. Встретивший ее супруг, в первую очередь, налил жене в стакан немного виски. «Первое, что Филипп сделал, — это налил мне виски, валлийский Penderyn», - призналась Тереза Мэй. При этом она тут же дипломатично добавила, что предпочитает не только валлийский, но также пьет и шотландский. Однако на вопрос, какое количество алкоголя она вообще выпила в тот день, премьер отвечать не стала. Несмотря на это, на утро политика уже ждали новые проблемы. Ей поступил звонок, где просили подтвердить информацию об отставке министра по Brexit Доминика Рааба.

По словам Терезы Мэй, основная сложность ее работы, но в то же время, интерес, состоит в непредсказуемости. «Когда ты премьер-министр, ты каждое утро просыпаешься и не знаешь, что тебе принесет новый день», — посетовала она.