Голоса - в подарок: Трамп обещал помоь Пелоси победить на выборах

Как отмечается, Трамп пообещал Пелоси помочь избраться спикером палаты представителей, обещал помочь с голосами на выборах. Он отмечает, что она заслуживает этой должности и уверен в том, что именно она победит, несмотря на то, что есть конкуренты, которые хотят, по его мнению, отобрать победу Пелоси.

Шестого ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс, после которых Трамп выразил надежду на сотрудничество демократов и республиканцев по вопросам экономики.

Также стоит отметить, что Трамп пригрозил выгнать репортера CNN из Белого Дома в случае его неподобающего поведения. Он сказал, что журналист будет вышвырнут, а его временный пропуск у него отберут. Президент Соединенных Штатов отметил, что поручил администрации создать документ, который сможет регламентировать деятельность журналистов. В нем будут прописаны нормы и правила которым представители данной профессии должны следовать во избежание нежелательных последствий.

Число жертв при пожаре в Калифорнии возросло до 74, как информируют официальные источники. В связи с пожарами были введены режимы чрезвычайных ситуаций, а президент Америки приказал выделить денежные средства для борьбы со стихийными бедствиями.