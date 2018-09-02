«Колорадская лента»: в Украину не пустили россиянина с георгиевской лентой на чемодане

Гражданин России летел в Украину из Белоруссии. В киевском пропускном пункте аэропорта «Жуляны» мужчина получил отказ в посещении страны, въезд ему запретили на 3 года.

В Украину не пустили россиянина с георгиевской лентой на чемодане. Гражданин РФ направлялся в Киев, но за антиукраинскую символику дальше пропускного пункта он пройти не смог. Сотрудники «Жулян» обратили внимание на его чемодан, на котором была прикреплена георгиевская лента. В Украине за такую ленту предусмотрены штрафы.

Мужчине отказали в пересечении границы. На сайте государственной пограничной службы Украины также сообщается, что россиянину запретили въезжать в страну в течении 3 лет. Мужчина имел при себе обратный билет и достаточное денежное обеспечение, однако георгиевская лента нарушила все его планы. Как пишут пользователи Сети, россиянин не попал в Украину из-за «колорадской ленты».

С 15 июня 2017 года в Украине действует закон, согласно которому георгиевская лента является запрещенной. В стране запрещено публично использовать, носить и демонстрировать изображения или саму георгиевскую ленту. Многие украинцы называют ее «колорадская лента». К такому решению власти Украины пришли после событий на Востоке страны, где члены ЛНР и ДНР стали носить георгиевскую ленту в качестве символа своих республик и политических мнений.