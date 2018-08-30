«Плацдарм против России»: Лавров осудил действия Запада на Балканском полуострове

Сегодня, 11:14 \\ Политика

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, государства этого региона оказались «меж двух огней». Якобы, западные страны заставляют Балканы выбирать между Россией и Западом.

Лавров осудил действия Запада на Балканском полуострове. Политик отметил, что после холодной войны Россия предлагала западным странам совместную работу в сфере формирования равноправной и цельной безопасности в Евроатлантике. Это предложение было отклонено.

Вместо этого, утверждает Сергей Лавров, Запад выбрал «тупиковый путь» по расширению геополитического пространства. Также глава российского МИД считает, что западные страны создают новые разделительные линии на Европейском континенте. По словам Лавров, Запад ведет «антироссийскую линию», которую можно проследить в событиях 2014 года, которые развернулись в Киеве. Глава МИД РФ назвал украинский Майдан «срежиссированным и поддержанным Вашингтоном путч».

Теперь же, утверждает Лавров, Запад хочет сделать из Балкан «плацдарм против России». Российский политик осудил ситуацию, которая, по его мнению, сейчас складывается на территории Балканского полуострова. По мнению Лаврова, Запад заставляет страны Балкан отказаться от России. Якобы, сейчас оказывается сильное давление на Сербию. Однако, утверждает Лавров, Белград не хочет отказываться от сотрудничества с Россией.

Своим мнением по Балканам Сергей Лавров поделился с журналистами сербского издания Serbian Telegraph. Глава МИД России также заявил, что Запад так и не выучил «урок украинской трагедии».

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Автор - Анна Пушкина
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