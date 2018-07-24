Меркель созналась в ошибках миграционной политики после убийства в Хемнице

По мнению канцлера, правительству Германии стоило предусмотреть проблемы с беженцами. Её слова передает Deutsche Welle.

16 ноября Ангела Меркель прибыла на встречу с населением Хемниц. В городе царит неспокойная обстановка после убийства гражданина Германии. Местные жители подозревают в преступлении беженцев, о чем публично заявили во время митингов. Активисты правых движений даже атаковали иностранцев.

Во время своей речи канцлер созналась в ряде политических ошибок Германии. Ангела Меркель заявила, что власти страны не приняли необходимые меры в миграционной сфере. В частности, политики должны были своевременно признать некоторые из конфликтных регионов планеты безопасными для жизни людей. Как отметила Ангела Меркель, это привело бы к сокращению числа беженцев. Стоит отметить, что выступление политического лидера сопровождалось демонстрациями недовольных граждан.