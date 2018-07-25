Госсекретарь США пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Майк Помпео, являющийся госсекретарем США, пообщался с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Вместе они договорились о создании 3 новых двусторонних групп, целью которых будет решение вопросов безопасности и противодействия агрессии со стороны России.

Госсекретарь США и глава МИД Украины встретились в Вашингтоне. Они провели пленарное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США. Встреча стала поводом для обсуждения и обработки механизмов сотрудничества, которые ранее наметили президенты стран Порошенко и Трамп.

В ходе встречи Помпео пообещал Украине продолжать оказывать помощь в борьбе с «российской агрессией». По словам Госсекретаря, США являются лучшим другом Киева в отношении помощи в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

По словам Майка Помпео, США продолжают создавать для России последствия и санкции. Вашингтон намерен это продолжать делать до тех пор, пока Москва не начнет полностью выполнять и реализовывать минские соглашения. Также госсекретарь США заявил, что он и правительство страны до сих пор осуждают ситуацию с Крымом и продолжают стоять на стороне Украины.

Павел Климкин подтвердил, что вступление в НАТО является для Украины стратегическим приоритетом. Глава украинского МИД также обсудил с американским госсекретарем вопросы права, экономики и энергетики. Однако, особой темой встречи была помощь Украине в борьбе с «российской агрессией». На сайте украинского посольства в США уже появилось общее заявление, которое утвердила Комиссия стратегического партнерства.