Госсекретарь США пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Сегодня, 09:22 \\ Политика

Майк Помпео, являющийся госсекретарем США, пообщался с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Вместе они договорились о создании 3 новых двусторонних групп, целью которых будет решение вопросов безопасности и противодействия агрессии со стороны России.

 Госсекретарь США и глава МИД Украины встретились в Вашингтоне. Они провели пленарное заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США. Встреча стала поводом для обсуждения и обработки механизмов сотрудничества, которые ранее наметили президенты стран Порошенко и Трамп.

В ходе встречи Помпео пообещал Украине продолжать оказывать помощь в борьбе с «российской агрессией». По словам Госсекретаря, США являются лучшим другом Киева в отношении помощи в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

 По словам Майка Помпео, США продолжают создавать для России последствия и санкции. Вашингтон намерен это продолжать делать до тех пор, пока Москва не начнет полностью выполнять и реализовывать минские соглашения. Также госсекретарь США заявил, что он и правительство страны до сих пор осуждают ситуацию с Крымом и продолжают стоять на стороне Украины.

Павел Климкин подтвердил, что вступление в НАТО является для Украины стратегическим приоритетом. Глава украинского МИД также обсудил с американским госсекретарем вопросы права, экономики и энергетики. Однако, особой темой встречи была помощь Украине в борьбе с «российской агрессией». На сайте украинского посольства в США уже появилось общее заявление, которое утвердила Комиссия стратегического партнерства.

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Автор - Анна Пушкина
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