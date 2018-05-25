Путин отметил здоровье нации важнейшей задачей государства

Проблемы в этой сфере правительство должно решать прежде всех остальных. Так президент заявил на совещании по вопросам эффективности российской системы обеспечения лекарствами.

16 ноября Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге. В своей речи он назвал одну из важнейших задач каждого государства - заботу о здоровье граждан. Политический лидер отметил, что эта составляющая напрямую влияет на все остальные направления: экономику, образование и прочее. С больной нацией страна развиваться попросту не в состоянии.

В связи с этим президент обратился к собравшимся чиновникам с призывом качественно выполнять свою работу В частности, лечить жителей России, поднимать их на ноги и обеспечивать качественное восстановление здоровья. Владимир Путин подчеркнул важность здоровых и полноценных людей для государства. Это и определяет качество его жизни.