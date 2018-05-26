В Японии ответили, когда может быть подписан мирный договор с Россией

Свой прогноз относительно политической ситуации оставил Кадзухико Того. В 2001 году именно он готовил встречу президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори, которая после проходила в Иркутске.

Политолог считает, что может быть два пути развития ситуации. Сам он считает, что она, скорее всего, пойдет по первому и самому быстрому. Согласно его условиям, перед российским и японским лидерами на ближайшее будущее запланированы два этапа переговоров. Первый пройдет уже в январе будущего года, а второй - в июне. Именно во время последнего будет подписан мирный договор, говорит дипломат.

Тем не менее, если этого не случится, то соглашение между Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ может вступить в силу в 2020 году, когда в Токио будут проходить Олимпийские игры. По мнению Ёсиро Мори, страны уже потратили 70 лет, чтобы наконец прийти к переговорам и постараться решить спор, так что, отвечая на этот вопрос, он считает, что они должны это сделать как можно скорее.