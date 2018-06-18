Соединенным Штатам придется раскошелиться на космическую армию

Сегодня, 10:09 \\ Политика

В Пентагоне подсчитали расходы на воплощение плана правительства о создании космических сил.

Американское правительство оценило примерную стоимость создания космических вооруженных сил. По предварительным данным экспертов, США потратит 5-10 миллиардов долларов за первую пятилетку. Данную информацию предоставил СМИ помощник министра обороны страны Патрик Шэнахан.

«Несмотря на прогнозы издательства Associated Press, которые в начале осени раздобыли информацию о цифре 13 миллиардов, эксперты посчитали, что потолок суммы достигнет 10 миллиардов. Есть и более утешительные прогнозы. Воплотить в жизнь проект о создании космической армии можно за 5 миллиардов на ближайшие 5 лет. На данный момент продолжаются дискуссии по этому вопросу», - рассказал Патрик Шэнахан.

Идея о создании отдельных военных сил, которые будут заниматься ростом доминирования в космосе Соединенных Штатов, принадлежит лидеру государства Дональду Трампу. Президент обеспокоен наращиванием мощностей в космическом пространстве российских и китайских представителей.

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Автор - Антон Словацкий
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