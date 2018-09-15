"Беспредел": Клинцевич пригрозил Украине блокадой Азовского моря

Такую санкцию сенатор предложил в ответ на задержание 15 судов украинской погранслужбой. Он возмутился ситуацией на странице в Facebook.

Ранее пограничники Украины объявили о задержании ряда кораблей в портах Мариуполя и Бердянска. Экипаж обвиняют в незаконном посещении "оккупированного" Крыма. Некоторые транспортные средства уже арестовали, другие - ожидают судебного решения. Кроме того, украинцы присматривают ещё 940 нарушителей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности считает происходящее сущим "беспределом". По данным Франца Клинцевича, как иностранные, так и российские суда входят в крымские порты на законных основаниях. Сенатор заметил, что власти Украины провоцируют разрыв соглашения об Азовском море. Притом - в ущерб себе. Франц Клинцевич пригрозил ответными действиями со стороны России. Например, блокаду акватории для всех украинских судов. По его словам, российская сторона может заблокировать Азовское море за несколько минут.