В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать там свои военные базы.

Несколько месяцев назад президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к премьер-министру Японии Синдзо Абэ с предложением заключить мирный договор. Тем не менее, последний его не принял и отметил, что между странами до сих пор не разрешен спор по Курильским островам.

Лидеры вновь пообщались в Сингапуре, ведь оба приехали для участия в Восточноазиатском саммите стран АСЕАН. Тогда у них вновь появилась возможность обсудить тот же вопрос, сообщает агентство Asahi Shimbun. Путин и Абэ договорились ускорить процесс переговоров на основе декларации, которая была подписана между Японией и Советским Союзом еще в 1956 году.

Согласно этому документу, война между государствами прекращалась. Также СССР пообещал в этом случае передать стране-партнеру часть Курильских островов, которые не заселены. Тем не менее, этого не произошло, так как через четыре года после подписания Япония заключила договор о безопасности с США.

Синдзо Абэ заявил, что, если Курилы будут переданы, Токио установит там свой суверенитет. Также его правительство намеренно запретить на их территории размещение американских военных баз. В ответ Путин подчеркнул, что условия нужно еще раз четко проработать.