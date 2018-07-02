Захарова обвинила США в запугивании ЕС с целью остановить "Северный поток - 2"

Американское правительство неприкрыто вмешивается в политику европейских государств. Об этом представитель МИД рассказала на брифинге 15 ноября.

Мария Захарова прокомментировала высказывания Гордона Сондленда, которые затронули "Северный поток - 2". Постпред США при ЕС пообещал европейцам новые санкции в ответ на реализацию газового проекта. Политик отметил, что президент Дональд Трамп обладает для этого широким набором инструментов. Подобное заявление сделал посол в Нидерландах Пит Хукстра.

По мнению российского дипломата, представители США обратились к прямым угрозам с целью остановить строительство трубопровода из России в Германию. Они начали не только вмешиваться во внутренние дела Евросоюза, но и запугивают политиков в "европейских столицах".

Помимо этого, Мария Захарова обвинила США в использовании фосфорных снарядов в Сирии. Об этом говорят местные жители. Кроме того, дипломат привела данные агентства SANA, согласно которым от недавних авиаударов по террористам пострадали более 60 невинных сирийцев.