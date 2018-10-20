Путин посоветовал Европе средство от сирийских мигрантов

Массовый переезд людей за границу можно избежать, восстановив их родину. Так президент России сообщил во время пресс-конференции о своей поездке в Сингапур.

Владимир Путин выступил перед мировым сообществом в интересах Сирии. Он посоветовал правительству других стран помочь сирийцам, несмотря на различные фобии. Прежде всего этом поможет Европе избежать новой волны мигрантов. Вероятно, многие сирийцы захотят вернуться домой, если создать для них стабильные условия.

По словам президента, Россия воспользуется собственным средством и развернет полноформатную работу по восстановлении инфраструктуры Сирии. Это поможет не только местным жителям, но и россиянам. При этом не требует прямых бюджетных инвестиций. Владимир Путин также напомнил о гуманитарной помощи, которую Россия давно поставляет в Сирию всевозможными путями. Например, была совместная операция с Францией. Политический лидер добавил, что во время переговоров в Стамбуле многие европейские представители также выразили готовность участвовать в оказании гуманитарной помощи Сирии.