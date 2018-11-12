"Чеченский Шварценеггер": Кадыров подарил Mercedes 5-летнему мальчику, который отжался больше 4 тыс. раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес в подарок Mercedes пятилетнему мальчику за то, что он смог отжаться более четырех тысяч раз за два с половиной часа. К сожалению, этот рекорд не был нигде засчитан.

Событие подтвердил Джамбулат Умаров — министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации. Он сказал, что автомобиль действительно подарили мальчику, однако модель иномарки он не знает. Что касается рекорда, то сам глава министерства Чечни по физической культуре и спорта Муса Ханариков присутствовал для того, чтобы самому вести счет, а также снять все на камеру. Однако у представителей Книги рекордов России возникли некоторые вопросы, из-за которых рекорд не был подтвержден. Кадыров уверен в силе этого молодого человека и заявил, что для специальной комиссии он сможет сделать это еще раз.

Пятилетний Рахим Куриев отжался от пола 4105 раз за два часа и двадцать шесть минут без остановки. Вместе с белым «Мерседесом» Кадыров пожелал, чтобы его отец возил мальчика на нем, ведь он этого достоин. В ответ на эти слова мальчик сказал, что мог бы отжаться и пять тысяч раз. Он прыгнул на капот машины и начал демонстрировать свою силу. Семья мальчика говорит, что Рахим начал заниматься физическим развитием с трех лет, а персональным тренером является его отец под личным домашним присмотром. Как сообщает источник Newtracker, модель иномарки, которую подарили Рахиму Куриеву, является Mercedes C180.