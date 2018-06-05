"Места мало": В Сингапуре Лаврова попросили подвинуться из-за Путина

Министр иностранных дел Российской Федерации вместе с президентом прибыл в страну, чтобы участвовать в саммите Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

В сети стал вирусным ролик, на котором запечатлен отрывок из визита российской делегации в Сингапур. Несколько дней назад туда прибыл российский лидер Владимир Путин. Журналисты, которые следят за событиями, отмечаю, что во время визита произошло уже несколько неловких случаев.





Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.

Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2018





Очередной конфуз произошел с главой МИД России Лавровым. Видео с ним на личную страницу в социальной сети Twitter загрузил корреспондент одного из отечественных изданий. По ходу ролика видно, как его попросили подвинуться из-за того, что Путин должен был сделать совместную фотографию с Халимой Якуб.

Журналист, который разместил в своем микроблоге данную запись, посмеялся с произошедшего. В шутку от отметил, что страна Сингапур обладает не такой уж большой территорией, поэтому в администрации президента "места мало".