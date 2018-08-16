Instagram вновь заблокировал страницу Кадырова

Первый раз она стала недоступной в декабре 2017 года. Именно тогда Министерство финансов США включило его имя в Список Кардина.

Данный список состоит из россиян, которые, по версии американского сенатора Бенджамина Кардина, виновны в смерти проводившего аудит в компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. В него попало также и имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Это событие повлекло за собой то, что Instagram заблокировал его официальную страницу на своих просторах.

Накануне же аккаунт был разблокирован. Чеченский лидер прокомментировал это словами о том, что справедливость восторжествовала, пусть на это и понадобилось целых 11 месяцев. Тем не менее, радовался он недолго. Страницу Кадыровал вновь заблокировали всего через несколько часов после разблокировки. Пока что он ничего не сказал по этому поводу.

В пресс-службе BuzzFeed News отметили, что восстановление страницы было ошибкой, и она больше не повторится.