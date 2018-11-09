МИД Германии добивается закрытия сайта "Миротворец" в Украине

Поводом стало размещение в базе данных бывшего канцлера Герхарда Шредера. Об этом пишет издание Die Zeit со ссылкой на пресс-службу немецкого ведомства.

МИД Германии в очередной раз резко осудило деятельность сайта "Миротворец". Дипломаты обратились к правительству Украины с призывом закрыть интернет-ресурс. Пресс-секретарь отметил, что министерство будет всеми методами добиваться полного закрытия "Миротворца".

По данным Die Zeit, ранее украинцы отказались удалить базу данных по объективным техническим причинам. Власти заявили, что сервер сайта, якобы, расположен за рубежом.

Герхарда Шредера 9 ноября поместили в список "Миротворца" за "антиукраинскую пропаганду", угрозу суверенитету Украины и манипуляцию информацией. В Германии предполагают, что экс-канцлер вызвал у администраторов недовольство из-за интервью для Aachener Nachrichten. Беседуя с журналистами, политик назвал законным присоединение Крыма к России.