Привет тебе, благоразумие: МИД России приветствует перемирие между Израилем и Газой

Как отмечается, правительство России довольно известием о перемирии между Израилем и сектором Газа. Было выражено желание совершенного прекращения боевых действий между двумя государствами, данный конфликт считается одним из самых крупных вооруженных столкновений с 2014 года.

Перемирие даст возможность урегулировать внешнеполитические стороны конфликта, а также исправить сложившуюся в Газе гуманитарную ситуацию. МИД осуждает боевые действия двух сторон, поскольку они подвергают опасности жизнь мирного населения и разрушают городскую инфраструктуру. В результате вооруженного столкновения погибло девять человек, около ста получили ранения. Авигдор Либерман решил оставить пост из-за противоречий с кабинетом министров по поводу прекращения боевых действий против Палестины. Отмечается, что отношения России и Израиля в связи с этим не изменятся.

Как заявил Вучич, визит Путина в Сербию пройдет максимально плодотворно, поскольку будет подписано наибольшее количество соглашений за всю историю встреч двух лидеров. Он сделал акцент на том, что для сербского государства особое значение имеют энергетика, инфраструктурные проекты, а также инновационные технологии. В этих сферах у стран налажено хорошее сотрудничество.