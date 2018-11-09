«Не могу не ухмыльнуться»: Канцлер Австрии прокомментировал дело о российском «шпионе»

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, если бы правительство страны проигнорировало инцидент и не начало бы расследование, то власти могли бы получить обвинения. Политик говорит, что Австрию могли бы обвинить в том, что она сделала для России исключение.

Кацлер Австрии прокомментировал дело о российском «шпионе». Как известно, австрийский экс-полковник подозревается в тайной работе на Россию. Якобы, он «сливал» Москве секретную информацию.

«Не могу не ухмыльнуться», - сказала Себастьян Курц по поводу того, что Австрию обвиняют в публичной огласке дела о российском «шпионе». По словам канцлера, власти страны сделали так, как было нужно. Курц заявил, что Австрия знает о предполагаемом «шпионе», знает о полученных им от России 300 тысячах евро.

Правительство, зная обо всем этом, не могло сказать о том, что Австрии это «не мешает». По словам канцлера, власти страны обсудят эту ситуацию с европейскими партнерами. Между тем, президент Австрии уже заявил, что по делу о российском «шпионе» не стоит драматизировать. По словам Александра Ван дер Беллена, скандальный инцидент не станет поводом для сильного помрачения двусторонних отношений Австрии и России. Ранее уже сообщалось, что полковника австрийской армии задержали. После стало известно, что «шпион» отрицает обвинения и его не взяли под арест.