Министр обороны Израиля подал в отставку из-за мягкости в отношении сектора Газа

Авигдор Либерман не сможет "смотреть в глаза" согражданам, оставаясь на посту. Так он заявил 14 ноября на пресс-конференции.

Глава оборонного ведомства раскритиковал правительство Израиля за действия в отношении сектора Газа. По его мнению, страна ведет в корне неправильную политику на протяжении нескольких месяцев. Министр обороны призвал досрочно провести парламентские выборы уже в ближайшее время.

В частности Авигдор Либерман недоволен мягкостью израильских властей, которая грозит государственной безопасности. Он отметил, что армия Израиля нанесла инфраструктуре противника недостаточно высокий урон. Не разделяя такой политический курс, министр и подал в отставку. Вскоре он планирует освободить должность, которую занимает с 2016 года. Как отметил Авигдор Либерман, он до последнего пытался отстоять свою позицию перед Кабинетом министров и лично премьером Биньямином Нетаньяху.