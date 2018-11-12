Теперь официально: Путин встретился с лидером Косово в Париже

Сегодня Кремль официально подтвердил, что президент России Владимир Путин пообщался с лидером непризнанной республики Косово Хашимом Тачи в Париже.

Встреча прошла «на ногах» в кулуарах торжественных мероприятий, организованных Елисейским дворцом в честь 100-летнего юбилея окончания Первой мировой войны. Эту информацию сегодня подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они действительно пожали руки, сфотографировались», – уточнил он.

По словам пресс-секретаря, в разговоре с Тачи Путин выразил свое мнение о том, что Косово необходимо достигнуть консенсуса с Сербией. И, если обеим сторонам удастся прийти к мирному соглашению, Москва, безусловно, его поддержит.

Напомним, что о встрече с российским президентом лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сообщил в понедельник, 12 ноября, написав об этом в своем аккаунте в Twitter. Однако Кремль до сегодняшнего дня по поводу этого разговора хранил упорное молчание. Косово объявила себя независимой от Сербии в 2008 году. Референдум проведен не был, это решение было принято парламентом в одностороннем порядке. Однако в ООН сочли такие действия законными и сейчас республику Косово признает больше 100 стран. Из постоянных членов Совета Безопасности ООН независимость Косово не признают Россия и Китай.

Также во время мероприятий в Париже Владимир Путин коротко пообщался с президентом США Дональдом Трампом во время рабочего ланча. Изначально планировалось, что лидеры проведут во французской столице полноформатную встречу, однако позже от этой идеи было принято решение отказаться по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона. По мнению Елисейского дворца, такое значимое политическое событие перетянуло бы на себя все внимание СМИ от памятных торжеств, подготовленных французами.