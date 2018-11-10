Экс-полковник из Австрии отрицает шпионаж в пользу России

Подозреваемый назвал себя настоящим австрийким патриотом. Его слова передал адвокат Михаэль Хофер, выступая на телеканале ORF-2.

Отставной военнослужащий отрицает свою причастность к разглашению государственных секретов Австрии. Экс-полковник заявил, что никогда бы не пошел на предательский шпионаж в пользу России. Сохраняя верность родине, он обрадовался решению суда, отказавшему следственным органам в аресте предполагаемого шпиона.

Напомним, в начале ноября правоохранители возбудили уголовное дело против 70-летнего гражданина. По версии следствия, мужчина 20 лет передавал России данные о действиях NATO и местных политиков. Издание Die Presse сообщало, что пенсионер на допросе признался в шпионаже. Видимо, реальная позиция защиты совсем иная. Она позволила обвиняемому избежать ареста.